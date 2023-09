CUTE. ‘Metro-katten’ in Istanbul vertederen het internet: «Ze maken hier deel uit van het leven» (video)

«Deze zwerfkat heeft zijn vrienden meegenomen om het hele metrostation in Turkije over te nemen», luidt het bijschrift bij de video. De straatkatten voelen zich duidelijk thuis in het metrostation. Ze zitten op de toegangspoortjes en glijden naar beneden naast de roltrappen. De dieren krijgen dan ook veel bekijks van reizigers, die de katten gretig aaien.

Geen ongewoon zicht

Het tafereel isniet ongewoon in Turkije. In de Turkse metrostations wemelt het van de straatkatten. «Turkije heeft geen dakloze katten, hun thuis is Turkije», reageerde iemand op Instagram. «Katten maken deel uit van het leven in Istanbul», schreef een ander.

De lichtbruine kat met witte vlekken uit het filmpje is intussen uitgegroeid tot een lokale beroemdheid: «Haar naam is Sureyya, want ze is de kat van metrostation Süreyya Plajı. Ik ken haar goed», klinkt het in een reactie.