DEZE foto van een Rode Duivel gaat de wereld rond: «Waar wijst hij naar?»

Na de overwinning op Manchester City eerder in de week, versloeg Aston Villa zaterdag ook Arsenal (1-0). De Belgische Rode Duivel Youri Tielemans droeg bij aan dat succes. Maar het is om een heel andere reden dat hij viraal ging, helemaal onbedoeld op sociale media.

Het account ‘Out of Context Football’, met vier miljoen volgers op X, deelde een foto die genomen was tijdens de tv-uitzending van de wedstrijd. Daarbij lijkt de speler van Arsenal te wijzen naar een «kleine bult» in de broek van Youri Tielemans.