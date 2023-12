Deze grappige nummerplaat willen we bijna zelf aanschaffen: «Zo herkenbaar!»

Nummerplaten personaliseren: het blijft een onderwerp van debat. Het kost je zo’n 1.000 euro en het levert zelden een écht grappig of cool resultaat op. Maar deze nummerplaat is de uitzondering op die regel.

Laatkomers

De eigenaar van deze Volkswagen koos voor de nummerplaat ‘TE LAAT’. Ideaal voor wie per definitie een kwartier te laat aankomt of afspraken. En dat gedrag blijkt herkenbaar te zijn voor velen, als we Facebook mogen geloven. «Het zou mijn nummerplaat kunnen zijn», klinkt het. Anderen maken er een sport van om hun vrienden en familie te taggen die gekend zijn om te laat te komen. Duidelijk een geslaagde nummerplaat.