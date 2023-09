Deze vrouw heet echt Barbie Oppenheimer: «Mensen denken dat het een grap is»

Het was het duel van de zomer: Christopher Nolans blockbuster ‘Oppenheimer’, over de atoombom, versus ‘Barbie’, Greta Gerwig kaskraker over de gelijknamige pop. Beide films kwamen op dezelfde dag uit, waardoor ‘Barbenheimer’ al snel een ding werd. Die naam verwijst enerzijds naar de ‘strijd’ tussen beide films, en de uitdaging om beide films op dezelfde dag te gaan bezichtigen.

«Erg leuke zomer»

Niet toevallig stond het leven van Barbie Oppenheimer, een 68-jarige vrouw uit de VS, daardoor een hele zomer lang op z’n kop. «De Barbenheimer-rage heeft mijn toch al goede leven nog leuker gemaakt», vertelt de vrouw aan The New York Post. De hype creëerde enkele bijzondere ontmoetingen. «De meeste mensen geloven mij niet als ik mijn naam zeg. Ze denken dat ik een grapje maak.»

Officieel heet Barbie Oppenheimer vandaag Barbara Oppenheimer. Maar dat was lang niet het geval. «Ik begon als Barbie, gespeld als Barbie. Iedereen wilde tenslotte in die tijd op Barbie lijken», legt ze uit. «Toen ik twaalf werd, veranderde ik het in Barby, met een y. En daarna werd ik Barb.» Eenmaal ze afstudeerde, koos ze resoluut voor de naam Barbara. «Ik was zo professioneel en serieus», zegt ze.

Barbie vs. Oppenheimer

Uiteraard ging Barbie Oppenheimer beide films kijken. Ze begon met Oppenheimer, want haar echtgenoot is verre familie van J. Robert Oppenheimer, de vader van de atoombom, over wie de film gaat. Daarna volgde Barbie. Maar of ze een favoriete film heeft, kan ze nog zeggen: «Ik ben vooral heel blij dat ik ze allebei heb gezien», besluit ze.

