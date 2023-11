Dior lanceert parfum van 230 euro speciaal voor baby’s

Het parfum Bonne Étoile wordt geleverd in twee alcoholvrije varianten en bevat naar verluidt «lichte noten van fruit, kussenachtig katoen en fluweelachtige bloemblaadjes». Het is ook ontworpen om zacht te zijn voor de tere en kwetsbare huid van baby’s.

Hoog prijskaartje

Maar niet iedereen is fan van het nieuwe baby-assortiment. Een Twitter-gebruiker schreef: «Dior heeft net een babyparfum uitgebracht, maar wat is het nut? Ze gaan toch elke 2 seconden melk overgeven??? ». En een ander zei: «Ik kan niet geloven dat Dior babyparfum heeft uitgebracht».

De Britse blogger Justine Roberts van de populaire site Mumsnet vertelde de Telegraph dat ze niet in het succes van het parfum gelooft. Vooral het hoge prijskaartje zou namelijk een hoop ouders afschrikken. «Er is al meer dan genoeg om je zorgen over te maken als nieuwe moeder zonder het gedoe en de kosten mee te rekenen om ervoor te zorgen dat je baby de juiste geur heeft. Zoals elke ouder weet, kan de duurste parfum ter wereld niet op tegen de geur van het hoofdje van je pasgeborene. Als Dior dat zou kunnen bottelen, zouden ze een winnaar zijn».