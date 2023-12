Dit speelgoed koop je beter niet: «Het is gewoon te gevaarlijk»

1. Waterkralen

2. Elk speelgoed met knoopcel batterijtjes

«Zo van die cirkelvormige batterijtjes zitten in heel wat speelgoed», gaat de advocaat verder. «Maar dat is supergevaarlijk: als een kind er eentje per ongeluk zou inslikken, komt de batterij vast te zitten in de luchtpijp of slokdarm. Daar blijft het niet bij, want door de chemische samenstelling van de batterij kan het kleinood er een gat in branden in enkele seconden of minuten tijd.»