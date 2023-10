EasyJet annuleert vlucht nadat passagier drol achterlaat op de grond: «Erg oncomfortabel»

De vlucht van Tenerife naar Londen had op dat moment al enkele uren vertraging. Bovendien werd het vliegtuig ingewisseld voor een kleiner exemplaar waardoor sommige passagiers niet meer op de vlucht geraakten. Wie wel aan boord raakte moest nog een uur wachten vooraleer het vliegtuig opsteeg, omdat er te veel gewicht mee aan boord was. «Er hing spanning en woede in de lucht onder de passagiers», vertelt een passagier aan CNN. «EasyJet-vliegtuigen zijn al niet erg comfortabel, dus iedereen was gespannen.»