Een bierfontein, maandelijks gratis vat en extra belastingen op radler: plots is de Bierpartij derde grootste van Oostenrijk

Aan de kop van de partij staat Dominik Wlazny, a.k.a. Marco Pogo. Hij zingt in de punkband ‘Turbobier’, maar is ook de oprichter van ‘Die Bierpartei’. Inspiratie vond hij bij zijn eigen liedjesteksten, waarin hij onder meer zingt: «Als je graag dik wilt zijn en elke dag veel wil drinken, stem dan voor ons, Die Bierpartei, en we zullen de belastingen op alcohol afschaffen.» In 2014 zag de partij het levenslicht, toen nog als grap. Intussen wordt zijn politiek parcours steeds serieuzer.

10 standpunten

Die Bierpartei nam in 2020 deel aan de gemeenteraadsverkiezingen met 10 serieuze, en minder serieuze standpunten. Zo ijvert hij voor een bierfontein in Wenen en een gratis maandelijks vat bier voor elk gezin (50 liter per volwassene, 20 liter per kind). Ook bindt hij de strijd aan met ‘radler’ en andere «wreedheden»: daarop wil hij 50% belastingen heffen. Ook wil hij dat het mogelijk wordt om radler in te ruilen voor «echt bier». Hij sluit af met: «een mens is een mens, leef en laat leven. Behalve radler-drinkers.»