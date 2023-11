Elon Musk waarschuwt voor mensachtige robots: «Wat als ze op een dag niet meer zo vriendelijk zijn?»

Techmiljardair Elon Musk heeft in een gesprek met de Britse premier Rishi Sunak gewaarschuwd voor de gevaren van artificiële intelligentie. Hij had het onder meer over «mensachtige robots die je overal achtervolgen». Sunak en Musk sloten donderdag een top over kunstmatige intelligentie af in het zuid-Engelse Bletchley Park.