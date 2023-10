Musk wil strijd aanbinden met YouTube en LinkedIn

Voorlopig is nog niet duidelijk hoe de nieuwe diensten eruit zullen zien. In een interne memo aan het personeel van X kondigden Musk en X-topvrouw Linda Yaccarino een «decennium van innovatie in slechts twaalf maanden» aan. Yaccarino werd in mei aangenomen als topvrouw van X. Het was de eerste keer dat Musk en Yaccarino samen het hele bedrijf toespraken.