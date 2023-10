Binnenkort twee nieuwe betaalde abonnementen op X?

Prijzen of verdere details gaf Musk niet. Het is ook niet direct duidelijk of de miljardair, die het toenmalige Twitter vorig jaar voor 44 miljard dollar kocht, hiermee zijn eerdere voorstel uitwerkt om alle gebruikers van X een klein bedrag te laten betalen. Zo’n verplichte betaling zou helpen in de strijd tegen geautomatiseerde spamaccounts op X, beweerde Musk vorige maand.