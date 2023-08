Everzwijnen zetten Franse stranden op stelten: «Ze zijn niet bang voor mensen» (video)

Stranden in het zuiden van Frankrijk krijgen te maken met onaangename bezoekers: everzwijnen. Ze zijn op zoek naar eten, en zijn niet bang om daarvoor de grove middelen in te zetten.

Dit jaar zoeken niet alleen mensen, maar ook everzwijnen de zon op aan de Franse kust. Dat schrijft de Franse pers. Onder meer Le Parisien maakt gewag van een «ongeziene toestroom aan everzwijnen» aan de Middellandse Zee.

Onbevreesd

En dat zorgt voor problemen, in steden als Cannes tot Saint-Tropez. Op video’s die verspreid worden op sociale media is te zien hoe groepen everzwijnen dwalen langs het strand. Geïntimideerd door andere vakantiegangers zijn ze niet. Olivia Carter deelde een video van een viertal zwijnen die een strandbar bezochten. «Het was een moedereverzwijn en haar vier kinderen. Ze waren nergens bang voor», schreef ze onder de video.

Ook aan het strand van Pampelonne, nabij Saint-Tropez, zijn de dieren inmiddels terugkerende toeristen. Een andere strandganger toont een video van een man die plots omsingeld wordt door everzwijnen. «Ik heb nog nooit zoiets gezien», zegt hij. «Ze zijn helemaal niet bang voor mensen.»

Gevecht met kinderwagen

Soms blijft het niet enkel bij dwalen. Op een video is te zien hoe een everzwijn het aan de stok krijgt met een lege kinderwagen. Met zijn tanden tracht hij de wagen mee te sleuren. Uiteindelijk stoot het dier de wagen om. Een vrouw vloekt wanneer een kledingstuk op het everzwijn valt. Wat later is te zien hoe een everzwijn uit een bord begint te eten. Een man jaagt hem weg met een stokje, maar dat kan het dier niet deren: zijn lunch is binnen.

«Gevaar volksgezondheid»

Het bezoek van deze hongerige gasten is niet onschuldig. Het departement van Var, aan de Côte d’Azur, waarschuwde in mei al voor de everzwijnen. «De proliferatie van wilde zwijnen heeft ernstige gevolgen voor de openbare veiligheid en de volksgezondheid», zeiden ze toen. Ze merkten ook op dat de dieren schade veroorzaken aan de landbouw, maar ook aan de tuinen van bewoners.

«De everzwijnen vinden geen eten in de natuur, dus komen ze naar plaatsen waar er wel eten is: het strand», getuigde een inwoner aan Le Parisien. De autoriteiten van Var herhalen daarom dat het voederen van wilde dieren illegaal is. Boetes schommelen tussen 35 en 150 euro.