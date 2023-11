Gedurfde nummerplaat gaat viraal: «Die gaat veel gestopt worden»

In België kan elke automobilist ervoor kiezen om zijn nummerplaat te personaliseren. Dit kost 1.000 euro, en natuurlijk moetje een paar regels volgen over wat je op de nummerplaat kan zetten. Sommige automobilisten vinden het leuk om hun bijnaam te kiezen of hun beroep te benadrukken. Anderen gebruiken het als een kans om een beetje te provoceren of een grapje te maken.