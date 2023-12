Gemeentewerker probeert sneeuw weg te blazen: «Een wereldprimeur in Luik»

Gérald filmde deze hilarische scène en postte de video op de Facebookpagina 'RTBF, ciel partagé'. In de video zie je een gemeentearbeider die met zijn bladblazer de sneeuw van de trottoirs in de stad wegblaast. «Een wereldprimeur in het park van de citadel van Luik deze maandag 4 december 2023: een gemeentearbeider die sneeuw wegblaast», schrijft hij met een knipoog.

Tweebenige sneeuwschuiver

Op Facebook zorgde de video voor tientallen reacties. Veel internetgebruikers lagen in een deuk. «Oufti, dat ding is nog ergens goed voor», «Ik kende deze techniek niet. Is het effectief?», «Prachtig», «Een tweebenige sneeuwschuiver», las je in de reacties.

Maar er waren ook mensen die het voor de arbeider opnamen. «Laten we respect tonen in plaats van te spotten», «Hij volgt gewoon de orders van zijn baas op», «Ik vind het eigenlijk wel respectvol. Dit is iemand die denkt aan mensen met een beperkte mobiliteit die moeite hebben met de sneeuw. Respect», zeiden anderen.

Emmer zout gespot

Wat de video niet laat zien, is dat er na de bladblazer een andere arbeider zout strooit. «Het is makkelijker om te spotten dan het hele verhaal te vertellen», benadrukt een Facebookgebruiker. De man die de video filmde, bevestigt trouwens later in de reacties dat er achter hem een andere arbeider met een emmer zout liep.

Lees ook Toerist overlijdt na sprong van een van 's werelds hoogste bungeejumps