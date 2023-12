Toerist overlijdt na sprong van een van 's werelds hoogste bungeejumps

De man kreeg kort na zijn sprong van het 233 meter hoge platform van de Macau Tower last van kortademigheid. Hij werd overgebracht naar het Conde S. Januario Ziekenhuis in Macau, maar alle hulp kwam te laat.

Het bungeejumplatform wordt uitgebaat door Skypark by AJ Hackett en heeft ook platformen in Frankrijk, Singapore en Australië. Het bedrijf laat weten dat het werkt aan «het voorkomen van ongevallen en gezondheidsproblemen door effectief risicobeheer». Skypark zou al vier miljoen sprongen hebben uitgevoed, die allemaal succesvol waren.

Het platform van de Macau Tower is het op een na hoogste ter wereld. De bungeejump van de Glazen brug van Zhangjiajie, ook in China, is de hoogste.