Gespot: vader van de memes bezoekt Brussel

András István Arató brak in 2011 door als ‘Hide the Pain Harold’. De Hongaarse man werkte in het verleden als ingenieur, en als model voor stockfoto’s. Het is met die laatste bijverdienste dat hij wereldberoemd werd. Op iedere foto vertoont Arató dezelfde gezichtsexpressie: een glimlach, met ogen die pijn uitstralen. Vooral de foto van hem voor zijn laptop met een kopje koffie in de hand keert tot op de dag van vandaag terug als internetgrap.