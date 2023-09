Hersendode vrouw bevalt van levende baby: «Zeldzaam maar niet ongekend»

Dood verklaard

«Volgens de scans was ze hersendood en werd de patiënt dood verklaard op de dag van opname», schrijven de auteurs van het onderzoek. Verdere analyses wezen uit dat de vrouw een hersenbloeding had gehad.

Zwangerschap behouden

Niet eenvoudig

Het zal geen verrassing zijn dat het in leven houden van de baby niet eenvoudig was en uitgebreide medische ingrepen vereiste. Naast het plaatsen van de hersendode moeder aan een beademingsapparaat en het inbrengen van een neussonde, moesten artsen ook haar schildklierwaarden en bloeddruk reguleren, terwijl bloedverdunners werden toegediend om de vorming van stolsels te voorkomen.

Infecties

De patiënte had ook last van verschillende infecties, met longontsteking en andere complicaties tot gevolg. Daarom werden medicijnen, als antibiotica, toegediend om de foetus te beschermen.

Levensondersteuning beëindigd

Hoe vroeger de hersendood hoe gevaarlijker

Van de 35 patiënten die in het onderzoek werden geïdentificeerd, moest 69% worden behandeld voor infecties zoals longontsteking of sepsis, terwijl 63% instabiliteit van de bloedsomloop ontwikkelde en 56% aan diabetes insipidus leed. In het algemeen was de zwangerschapsduur ten tijde van de diagnose hersendood de grootste voorspeller van de uitkomst, waarbij slechts 50% van degenen die voor 14 weken zwanger in coma raakten, een levendgeboren baby kregen.