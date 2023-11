Hoed van Napoleon geveild voor DIT recordbedrag

Om de toenemende vergrijzing op te vangen, zijn er tegen 2030 7.000 extra kamers nodig in de Vlaamse woonzorgcentra. Dat zegt Margot Cloet, topvrouw van Zorgnet-Icuro, de koepel van meer dan 300 woonzorgcentra, maandag in Gazet Van Antwerpen. De zorgkoepel stelt in een aanvullend persbericht ook voor om in de toekomst een andere woonzorgvorm te voorzien voor mensen met een «lichter» zorgprofiel.