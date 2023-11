Sterkere cannabis en samenwerking tussen criminele organisaties leidt tot nieuwe risico’s

De cannabismarkt is de grootste drugmarkt in Europa en vertegenwoordigt volgens beide organisaties naar schatting zo’n 11,4 miljard euro. Volgens recente schattingen hebben ongeveer 22,6 miljoen Europeanen tussen 15 en 64 jaar oud in het afgelopen jaar cannabis gebruikt, terwijl er de afgelopen tien jaar nooit grotere hoeveelheden van de drug in beslag werden genomen. In 2021 ging het om 256 ton marihuana en 816 ton cannabishars, naast meer dan 4,3 miljoen cannabisplanten.