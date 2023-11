HUH. Dief steelt bijna 40 deo’s

De wagen werd in het verleden opgemerkt bij verschillende diefstallen in winkelketen Aldi. Toen de wagen opnieuw werd opgemerkt, zagen agenten een man enkele spullen inladen. Ze gingen over tot controle en daaruit bleek dat de 39 busjes Axe-deodorant die hij op zak had niet betaald werden. De man had ook een sleutel in bezit om de kast met rookwaren bij Aldi te openen en enkele sleutels van personeelslockers.