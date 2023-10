Huh. Hebben wetenschappers 8ste continent ontdekt?

Zeelandië zou half zo groot zijn als Australië, maar werd pas in 2017 ontdekt door een groep geologen. Hoe kon zo’n gebied zo lang verborgen blijven? Wel, het continent zat namelijk voor 95% verborgen onder water. Het team gaf het gebiedde naam Zeelandië ofTe Riu-a-Māui in de Māori-taal. Maar omdat het continent zo diep onder water zat, was het een monnikenwerk om het helemaal in kaart te brengen. Maar dat is nu gelukt.