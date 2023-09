«Ik date enkel met mannen die minstens 223.000 euro per jaar verdienen»

Chloe Amour is een model uit Los Angeles. Ze heeft in haar leven al vaak gedatet, maar haar prins op het witte paard is ze nog niet tegengekomen. Daar wil ze verandering in brengen, al moet de gelukkige wel aan enkele voorwaarden voldoen.

Financiële zekerheid

Geld is meteen de belangrijkste factor voor de 32-jarige brunette. Zelf verdient ze met haar modellenwerk gemiddeld 18.620 euro per maand, wat neerkomt op zo’n 223.000 euro per jaar. Haar toekomstige partner moet minstens evenveel verdienen. «Financiële zekerheid is belangrijk voor mij en sommige mensen beoordelen mij daarop. Ik ben opgegroeid met weinig geld en mijn moeder had het moeilijk om mij en mijn zus groot te brengen, dus als de man die ik date niet minstens evenveel als mij verdient, dan maakt hij niet eens kans bij mij. Ik wil er zeker van zijn dat de man met wie ik een relatie begin genoeg inkomen heeft om voor zichzelf, mij en ons eventueel gezin te zorgen», lezen we in Daily Star.