Influencer krijgt waarschuwing in fitness wegens outfit: «Hier zou dat ook niet mogen» (video)

Tasha Brazilliano deelt op sociale media regelmatig filmpjes van haar sportoefeningen. Onlangs ging de Amerikaanse TikTokster naar een andere fitness dan ze gewend is. Ze droeg een groen topje en een aanspannende short. Op een bepaald moment komt iemand van het personeel binnen en waarschuwt hij Tasha dat haar outfit niet voldoet aan de kledingvoorschriften. «We hebben een dresscode. Ik ga je niet buitengooien, maar breng volgende keer alsjeblieft een T-shirt mee», horen we hem zeggen in de video.

Tegenwind

Tasha deelde de beelden op TikTok. «De haters gaan dit leuk vinden, maar mijn outfit was tenminste mooi», schrijft ze erbij. De meeste volgers vinden echter dat ze gewoon de dresscode had moeten volgen. «Hun fitness, hun regels», «Als je het niet eens bent met hun voorschriften, ga dan naar een andere fitness. Ik vind het goed dat er een dresscode is in de fitness», «In mijn fitness zou dat ook niet mogen. Je mag zelfs geen topje dragen dat je schouders niet bedekt», en «Goede zaak. Mensen moeten beseffen dat ze niet in hun huis zijn», lezen we onder meer in de reacities.