Koppel redt babyhaai die vastzit in zwerfaval

Deb en Steve Dauphinais waren aan het duiken, toen Deb plots een jonge haai van zo’n 40 centimeter lang zag. De haai zat vast in een werkhandschoen die lag te slingeren zo’n kilometer diep in de zee.

Onderwaterafval doodt vaak dieren

Het is lang niet de eerste keer dat Deb dieren in nood moet helpen. Eerder moest ze ook al een zeebaars bevrijden van een weggegooide vishaak. «Er zijn talloze verhalen over dieren die gedood worden door onderwateraval. Het is een probleem dat me na aan het hart ligt», zegt Deb. «Het is wel de eerste keer dat ik iets als een haai heb kunnen redden.»