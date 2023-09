Kritiek op influencer wegens ‘ongepaste’ outfit op restaurant: «Beetje overdreven, niet?» (video)

Alexis Mucci genoot onlangs van een heerlijk etentje in een sushirestaurant. De 35-jarige influencer filmde zichzelf terwijl ze aan het eten was en vroeg haar volgers of ze dat op de juiste manier deed. Er kwamen echter vooral reacties op de outfit die ze droeg: haar bovenstukje bestondimmers enkel uit een beha.

Gezinnen met kinderen

De meeste volgers hebben hun bedenkingen daarbij. «Zo’n outfit in een restaurant? Daar komen ook gezinnen met kinderen. Schaam je je niet?!», «Komaan, draag je nu echt alleen een beha op restaurant? Doe wat je wil, maar dat lijkt me een beetje overdreven, niet?», en «Wie draagt er nu enkel een beha in het openbaar?», klinkt het onder meer in de reacties.