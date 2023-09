Krokodillenexpert mishandelde en doodde bijna 40 honden: «Sadistische seksuele interesse»

Het cassatieberoep dat plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs had ingesteld tegen zijn veroordeling voor seksisme en het aanzetten tot haat en discriminatie, is door het Hof van Cassatie verworpen. Dat meldt het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, dat zich burgerlijke partij had gesteld in het dossier. Hoeyberghs was door het Gentse hof van beroep veroordeeld tot een geldboete van 1.000 euro. «We stellen vast dat de seksismewet bij het grote publiek niet erg gekend is, mede daarom is deze uitspraak zo belangrijk», klinkt het bij het Instituut.