Luguber! Marktkramer ontdekt lichaam in vat met kokend water

Een marktkramer in de Franse stad Toulouse heeft in de vroege uurtjes van zaterdag 4 november een macabere ontdekking gedaan. In een vat met heet water trof hj het lichaam van een jongeman aan. Het vat wordt normaal gebruikt om ijs te smelten voor visverkopers. Er loopt een onderzoek.

Het lichaam van de 20-jarige Mathis werd op zaterdag 4 november aangetroffen in een warmwatertank op een markt in Toulouse. Het onderzoek naar de feiten zit nog maar in de beginfase, maar bewakingscamera’sen getuigen werpen al wat lichtop deze vreemde zaak.

Uit verklaringen en beelden blijkt dat Mathis de avond ervoor in een café doorbracht met zijn zus en twee vrienden. Rond 5u ‘s ochtends stapt de jongen de markthal binnen, het personeel was toen al bezig met de voorbereidingen. Vijf minuten later hoorde één van de medewerkers geschreeuw. Hij ontdekte de jongeman zonder shirt op de bodem van de tank, het water was kokend heet.

Brandweerlieden en paramedici waren snel ter plaatse en lieten de tank leeglopen om het lichaam eruit te halen en een hartmassage uit te voeren, maar het was al te laat. Mathis had brandwonden op verschillende plaatsen en stierf door verdrinking.

Terwijl de autopsie zal moeten uitwijzen of de jongeman te veel had gedronken of drugs had gebruikt, onthulde een andere bewakingscamera dat Mathis enkele minuten voordat hij de markt opging een woordenwisseling heeft gehad op straat met een onbekende persoon.