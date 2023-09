Maaltijdbezorger spuugt op eten van klant omdat hij fooi te laag vindt: «Om van te kotsen» (video)

Elias Crisanto, een 13-jarige tiener uit Miami, had een maaltijd laten leveren door DoorDash voor hem en zijn moeder. De koerier moest maar 800 meter rijden, dus Crisanto dacht dat een fooi van drie dollar «goed genoeg» was.

Crisanto kon de levering van de maaltijd op zijn smartphone live bekijken via de camera op zijn deurbel. Aanvankelijk lijkt alles zijn normale gang te gaan: de koerier zet de maaltijd op de grond en neemt een foto als bewijs van de levering. Plots slaat de sfeer evenwel om. De man laat drie dikke fluimen achter op de maaltijd, en loopt al vloekend weg over de «lage fooi».

Koerier ontslagen

De tiener kon zijn ogen niet geloven. «Als het niet van de camera was, had niemand het geweten. Ik wou kotsen, wie doet zoiets?», vroeg de tiener zich af.

«Hoewel we de frustratie over fooien begrijpen, is dit gedrag onaanvaardbaar. Dit valt zwaar onder de hoge kwaliteit van onze diensten», reageert DoorDash op het incident. De bezorger werd ontslagen. Het bedrijf nam contact op met de getroffen familie om «het goed te maken.»