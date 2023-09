Mama geeft baby shockerende naam als grap, maar dat loopt mis: «Hoe konden ze dit goedkeuren?»

Kirsten Drysdale werkt voor de zender ABC en verwelkomde onlangs haar derde kindje met echtgenoot Chris. De vraag – welke legale namen kan ik mijn kind geven - kwam regelmatig aan bod in haar programma, ‘WTFAQ’, en een hoogzwangere Kirsten besloot eigenhandig op onderzoek te gaan. Eerdere aanvragen voor een interview werden immers afgewezen door het orgaan dat namen goedkeurt.

Geboortecertificaat

«We gingen op zoek naar de meest shockerende naam die zeker niet aanvaard zou worden», zei Kirsten aan news.com.au. «We kwamen op Methamphetamine Rules en dachten dat de naam zeker afgewezen zou worden.» Groot was dan ook Kirstens verbazing toen plots het geboortecertificaat voor Methamphetamine Rules in haar brievenbus zat. «We wilden gewoon op een luchtige manier een antwoord vinden op de vraag, maar dit hadden we niet verwacht.»