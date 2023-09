Man uit vliegtuig gezet na verhitte discussie met boordpersoneel over opbergruimte (video)

De Reddit-gebruiker die de originele video plaatste beweert dat de man in kwestie zich opwond omdat er geen plaats meer was in de bagagevakken, terwijl hij ironisch genoeg zélf vier bagagevakken had gebruikt om zijn bagage in op te bergen. Op de beelden is te zien hoe een man met geel t-shirt en zijn haar in een dot herhaaldelijk «er is geen ruimte» schreeuwt nadat een andere passagier zijn bagage in het bagagevak had opgeborgen. «Deze man zette zijn bagage hier, nu hebben we geen ruimte. Hij heeft geen ruimte.» Hij bleef dezelfde zin herhalen toen andere passagiers aan boord van het vliegtuig gingen.