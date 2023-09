Man volgt Google Maps en rijdt van ingestorte brug, nabestaanden starten rechtszaak

Philip Paxson verdronk op 30 september 2022 nadat zijn Jeep Gladiator in een beek terechtkwam. Hij was onderweg naar huis toen hij in een gebied kwam dat hij niet kende. Hij schakelde daaropGoogle Maps in dat Paxson over een brug stuurde. Enig probleem? De brug was negen jaar eerder ingestort en was al die tijd niet gerepareerd, met alle gevolgen van dien.