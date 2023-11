McDonald’s en Crocs lanceren heerlijke schoenencollectie

De volledige McDonald's x Crocs-collectie omvat vier paar schoenen met Jibbitz (zo’n 70 à 75 euro per paar) en de bijhorende sokken (20 euro). Zo is er de ‘Grimace x Crocs Cozzzy Sandal’, sandalen gevoerd met nepbont ontworpen om je te laten voelen alsof je een dag in Grimace's schoenen loopt. De Jibbitz zijn gebaseerd op zijn favoriete snack: een shake. Daarnaast bestaat ook de ‘Birdie x Crocs Classic Clog’, in de kenmerkende gele en roze kleuren, met haar favoriete menu-item – een Egg McMuffin – als Jibbitz. Vervolgens brengen de merken ook de ‘Hamburglar x Crocs Classic Clog’ uit: een schoen in zwart-witstrepen die er net zo sluw uitziet als de Hamburglar zelf. Het vierde paar schoenen verzamelt alle typische McDonald’s-gerechten op één Croc.