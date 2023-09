Miljardair verkoopt zijn wijnen voor ZO veel miljoen

Chen is oprichter van elektronicabedrijf Yageo, dat wereldwijd 40.000 mensen tewerkstelt. Hij is vooral bekend voor zijn kunstcollectie, en eigenaar van verscheidene werken van onder meer Picasso en Francis Bacon.

Maar de man is dus ook een wijnliefhebber. Zijn kelder is intussen zo uitgebreid dat hij een selectie ervan laat verkopen door veilinghuis Sotheby’s. Dat gebeurt in vijf veilingen de komende twaalf maanden. De eerste veiling vindt in november in Hongkong plaats.