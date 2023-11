Model uit stadion gezet nadat ze haar borsten toont: «Er zijn daar kinderen!» (video)

Danii Banks genoot afgelopen zondag van een partijtje American football tussen de Las Vegas Raiders en de New York Jets. De 33-jarige blondine, die acht miljoen volgers heeft op Instagram en ook op OnlyFans behoorlijk populair is, liet zich op een bepaald moment volledig gaan door haar topje naar beneden te trekken. De security kon daar echter niet mee lachen en even later werd ze door de politie naar buiten begeleid.