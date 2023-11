Vrouw gaat uit eten, maar beseft nadien dat haar jurk achteraan losgekomen is: «Oh nee, je droeg geen ondergoed!»

Valeria Lipovetsky genoot onlangs van een gezellig etentje met haar echtgenoot. De 32-jarige vrouw droeg een jurk waaronder je geen ondergoed hoeft te dragen van het Australische modemerk Nicholas The Label. Toen ze na het etentje het restaurant verlieten, merkte haar man Gary (50) dat haar jurk achteraan losgekomen was waardoor (een deel van) haar achterwerk voor iedereen te zien was. «Lesje geleerd», lacht ze op TikTok.

Hilariteit

Het filmpje werd al meer dan zes miljoen keer bekeken en zorgt voor heel wat hilariteit. «De definitie van humor: met jezelf kunnen lachen. Je bent een legende!», «Dit is zo grappig!», «Wacht, je had geen ondergoed aan?!», «Dit zou zo typisch zijn voor mij», en «Oh nee, je droeg geen ondergoed!», lezen we onder meer in de reacties.