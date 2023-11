Moeder koopt extreem duur cadeau voor 4-jarige dochter: «Is dit een grap?» (video)

In een TikTok-video legt Christi uit dat ze haar dochter mee op winkeluitje heeft genomen naar een winkelcentrum vol designerwinkels, waaronder Prada, Dior en Louis Vuitton. Daar liet ze haar dochter rondkijken en kiezen tussen een Louis Vuitton en andere opties. De keuze viel uiteindelijk op een Vuitton tas, die volgens Christi perfect voor haar is en «iets wat ze voor altijd kan dragen».

De reden voor zo'n duur cadeau? Christi gelooft in investeren in dergelijke items omdat ze hun waarde behouden en zelfs in prijs stijgen. Haar dochter koos voor de Speedy 30 tas met donkerbruine bandjes die minder snel vies zouden worden. Haar dochter Noëlle was duidelijk blij met haar cadeau en verklaarde dat ze er speelgoed in zou stoppen.