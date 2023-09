Moordenaar ontsnapt spidermangewijs uit de gevangenis (video)

Een moordenaar is ontsnapt uit de Amerikaanse gevangenis van Pennsylvania. Op beelden, verspreid door Chester County Prison, is te zien dat de gevangene er wel een erg opvallend ontsnappingsmanoeuvre op na houdt: als een soort spiderman kruipt hij op handen en voeten tussen twee muurtjes naar boven.

De 34-jarige Danelo Cavalcante ontsnapte op 31 augustus uit Chester County Prison. Op beveiligingsbeelden is te zijn hoe hij tussen twee muurtjes, die zo’n anderhalve meter uit elkaar staan, naar boven klimt. Eenmaal op het dak kon Cavalcante via een ladder een minder beveiligd deel van de gevangenis bereiken, en uiteindelijk losbreken.

Cavalcante zat nog maar een maand in de gevangenis. Hij werd schuldig bevonden aan een brutale moord op zijn ex-vriendin in april 2021. Hij had haar neergestoken, terwijl haar twee kinderen erop toekeken. In Brazilië wordt hij eveneens gezocht voor een moord die hij zou gepleegd hebben in 2017.

Tweede ontsnapping dit jaar

Het is niet de eerste keer dat de spidermantechniek gebruikt wordt. Eerder dit jaar in mei ontsnapte Igor Bolte, een andere gevangene, op dezelfde manier. Volgens de gevangenis werd er daarna prikkeldraad gespannen, maar die was duidelijk niet voldoende om nieuwe ontsnappingspogingen tegen te houden.

«Hoewel we dachten dat onze beveiligingsmethoden voldoende waren, is het tegendeel bewezen. We zullen nu snel actie ondernemen om onze veiligheidsmaatregelen te verbeteren», klonk het. Ze zouden te veel gefocust hebben op fysieke barrières, en te weinig met de «menselijke elementen».

De politie kreeg al verschillende tips binnen over de verblijfplaats van Cavalcante. Er wordt een beloning van 20.000 dollar voorzien voor de persoon die informatie heeft die leidt tot zijn aanhouding.

