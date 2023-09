Oeps: Dronken chauffeur belt per ongeluk politie over zichzelf (video)

De lokale autoriteiten deelden een foto van het incident, samen met de audio van het telefoontje van de dronken chauffeur. «Ik ben op Highway 77 en rijd richting het noorden en er is hier iemand die langs de verkeerde kant van de weg rijdt», meldt de bestuurder aan de politie. «Een andere bestuurder reed mij bijna de baan af. Het was gruwelijk», klinkt het.

«Afrit gemist»

Wanneer de politie ter plekke komt, blijkt al snel dat de chauffeur in kwestie de spookrijder is. Op de video kan je vervolgens zien dat de politie hem tegenhoudt. «Weet je waarom ik je tegenhou?», vraagt de politieman. «Ja, ik was aan de verkeerde kant van de weg», geeft de chauffeur toe.