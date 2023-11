OEPS. Drugskoerier verwart politiewagen met auto van klant

Een 23-jarige Nederlander is door de correctionele rechtbank van Veurne veroordeeld tot 33 maanden effectieve gevangenisstraf voor de invoer van cannabis. De drugskoerier liep tegen de lamp met 30 kilogram cannabis toen hij in Adinkerke een anoniem politievoertuig verwarde met zijn klant. Het openbaar ministerie had 18 maanden cel gevorderd.

In het kader van de mensensmokkelproblematiek hield de politie in de nacht van 29 op 30 juli toezicht aan het afrittencomplex van de E40 in Adinkerke. Op zeker ogenblik stopte een Volkswagen Polo achter hen. Bestuurder Aimane A. moest op een klein weggetje drugs leveren en benaderde daarom per vergissing de anonieme politiewagen. In het voertuig werd liefst 30 kilogram cannabis aangetroffen.

Het onderzoek wees uit dat de man uit Dordrecht al negen keer naar België was gekomen. In zijn gsm’s werden drugsgerelateerde berichten aangetroffen, onder andere van zijn broer die de auto huurde. Voor zijn rit naar Adinkerke zou A. 1.000 euro krijgen. Volgens het OM moest de drugs wellicht aan Franse dealers geleverd worden. De twintiger was in oktober 2022 in Antwerpen al veroordeeld tot 10 maanden cel met uitstel voor drugsfeiten.

Kemel

Procureur Joke Vandegehuchte gaf toe dat er in de dagvaarding een foutje was geslopen. De twintiger stond immers terecht voor de invoer van 30,112 gram, in plaats van 30,112 kilogram of 30.112 gram. «Dit is niet zomaar een materiële misslag, maar een kemel van het openbaar ministerie», pleitte meester Kris Vincke. Volgens de verdediging stond de fout al in de eindvordering en werd ze overgenomen door de raadkamer. «Hij kan dus enkel voor die 30 gram op die ene dag veroordeeld worden», klonk het tevergeefs.

Los daarvan werden de feiten niet betwist. Meester Vincke benadrukte wel dat zijn cliënt slechts een loopjongen was. In die omstandigheden werd opnieuw aangedrongen op een straf met uitstel, eventueel gekoppeld aan voorwaarden.