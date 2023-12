OH NEE. «Mogelijk koffietekort in Europa vanaf 2025»

Dit voorjaar keurde de EU een verordening goed die moet verhinderen dat er nog langer bossen verdwijnen of worden aangetast voor de productie van goederen voor de Europese markt. Bedrijven die bepaalde producten invoeren, zoals koffie, zullen een set zorgvuldigheidsregels moeten naleven. Het gaat onder meer om gesofisticeerde trackingsystemen voor de gronden met koffieplantages, op straffe van boetes.

Onduidelijkheid

Maar volgens de topman van de International Coffee Organization, Vanúsia Nogueira, bestaat er nog veel onduidelijkheid over de nieuwe regelgeving. Die trad eind juni in werking; bedrijven hebben tot eind volgend jaar de tijd om zich in orde te stellen. «De EU zal daarom mogelijk niet genoeg koffie ontvangen vanaf 2025, als er geen antwoorden komen op de implementatie van de nieuwe regelgeving», waarschuwt Nogueira op een conferentie in Vietnam. «Deze nieuwe regels zijn onze grootste uitdaging volgend jaar». De vrees bestaat dat vooral kleinere boeren moeilijk aan de nieuwe eisen zullen kunnen voldoen.

Simexco, de derde grootste exporteur van koffiebonen in Vietnam, wees er onlangs op dat het niet bekend is welk soort landkaart Europa zal gebruiken. «We hoorden over verplichtingen rond geolocatie, maar we weten niet hoe we alles moeten aangeven, of hoe onze data zullen worden gecontroleerd».

Voor sommige koffieboeren in Afrika of Centraal-Amerika is Europa veruit de belangrijkste afzetmarkt. Zij zijn dus erg kwetsbaar. De Europese ontbossingsregels gelden bovendien ook voor andere producten, zoals vee, hout, palmolie, cacao, soja en afgeleide producten zoals chocolade of meubels.

