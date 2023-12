OMG! Kerk verkocht 30.000 kinderen van ongehuwde moeders

Het misbruik deed zich voor van na de Tweede Wereldoorlog tot de jaren 80. Zwangere, ongehuwde vrouwen werden ondergebracht in katholieke instellingen, waar ze vernederd werden door zusters. In sommige tehuizen werden de zwangere vrouwen ook seksueel misbruikt. Tijdens de bevalling werden ze vaak onder volledige narcose gebracht. Of ze moesten bevallen onder een laken of met een masker, waarna ze onmiddellijk van hun baby’s gescheiden werden. Vrouwen werden ook zonder hun toestemming gesteriliseerd tijdens de bevalling.