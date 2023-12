Ontdek hoe TikTokkers vrouwen die langzaam praten in podcast op hilarische wijze op de hak nemen: «Dit is mijn angst» (video)

Je hebt volgend zinnetje wellicht al horen passeren op je fyp op TikTok: ‘Kokend hete thee uit een glas drinken…’. De zin is afkomstig uit een podcastopname van de ‘Zusenzopodcast’, waarin zussen Elise en Vita Broers het hebben over de dagelijkse kwaaltjes, angsten en onzekerheden. Maar één specifiek fragment ging viraal op TikTok en wat volgde was een reeks hilarische persiflages.