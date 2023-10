Ophef over koppel dat seks heeft in zee: «En dat in het bijzijn van kinderen!?» (video)

Het opvallende tafereel speelde zich onlangs af op de Rosario-eilanden in de Caraïbische Zee. Verschillende mensen genoten daar van het water, maar een koppel hield zich allerminst in en leek een vrijpartij te houden. Het is sowieso al bedenkelijk om dat op die plek te doen en al helemaal als er ook een kind te zien is op enkele meters van het koppel.