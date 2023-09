‘Orkesthonden’ geven het beste van zichzelf op symfonie van Leopold Mozart in Denemarken (video)

«De symfonie bestaat uit drie delen en in het laatste deel zullen we de jacht horen beginnen en zullen we geweerschoten horen. Dan zullen de honden beginnen te blaffen», vertelde de regisseur, Andreas Vetö, tijdens een repetitie van het orkest. Het gaat om een weinig gekend werk van Leopold Mozart en maar zelden staan er ook effectief honden op de scène. Meestal werkt men met vooraf opgenomen geluiden, maar dat was voor het Deense orkest uitgesloten.