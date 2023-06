‘Bring your dog to work’-day: waarom een hond op kantoor een goed idee is

Vandaag is het ‘Bring your dog to work’-day, een dag waarop werknemers aangemoedigd worden om hun hond mee te nemen naar kantoor. Dat is inmiddels toegelaten op 21% van de Belgische kantoren. Op jouw werkplek (nog) niet? Dan brengt het onderzoek van iVox en Mars Belgium jouw werkgever misschien op andere gedachten. Een hond op kantoor biedt namelijk heel wat voordelen!