Pasgetrouwde bruid sterft na haaienaanval tijdens huwelijksreis

Reanimeren

Volgens de autoriteiten was de vrouw samen met een mannelijk familielid aan het paddleboarden. Beiden konden in eerste instantie gered worden door de strandwacht, maar de pasgetrouwde vrouw bleek ernstig verwond te zijn aan de rechterkant van haar lichaam, waaronder haar heup en rechterbovenbeen. De hulpdiensten probeerden de Amerikaanse nog te reanimeren, maar ze overleed uiteindelijk aan haar verwondingen.

«We zijn diep bedroefd door het tragische overlijden van een gast tijdens het paddleboarden, bijna anderhalve kilometer van de kust», klinkt het bij Sandals Resort. «Webetuigen ons diepste medeleven aan de familie en dierbaren van de gast. We blijven nauw in contact met hen en bieden alle mogelijke steun in deze moeilijke tijd.»