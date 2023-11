Pizzabakker deelt truc waarmee hij stiekem pizza van zijn klanten steelt

De post van pizzabakker Jay Ryan ging afgelopen week viraal op TikTok, waar het al meer dan 2 miljoen keer werd bekeken. In de video is te zien hoe Ryan een versgebakken pizza uit de oven haalt, waarna hij door de lengte de middelste strook uit de pizza snijdt. Vervolgens voegt hij beide overgebleven helften samen en snijdt deze in punten. Het resultaat lijkt op een doodgewone pizza, waar geen stuk uit is gestolen.