Vreselijk! Sekswerker in Knokke toegetakeld door klant die niet kon betalen

Een Nederlandse sekswerker van 60 jaar oud heeft een ware hel overleefd op 19 augustus 2022. Ze werd aangevallen door een klant die haar niet kon betalen. De man beweert dat hij als eerste werd aangevallen, maar dat rechtvaardigt op geen enkele wijze de 33 messteken die hij de vrouw toebracht. Wonder bij wonder overleefde het slachtoffer de aanval.

De Nederlandse sekswerker mag van geluk spreken dat ze het nog kan navertellen. Op 19 augustus 2022 ontmoette zij een klant, Alain A., die ze al vaker in haar appartement in Knokke had gezien. Toen hij aankwam, liep de situatie snel uit de hand en ontstond er een ruzie. De reden: de man had niet genoeg geld bij zich voor een orale seksdienst.

Een barbaarse aanval

Wat volgde was een heftige ruzie, waarbij de verhalen achteraf uiteenlopen. Volgens de man werd hij aangevallen door de sekswerker en wilde hij alleen zichzelf verdedigen. Het slachtoffer beweert echter dat zij als eerste werd aangevallen, eerst met snijplanken, daarna met vuistslagen en uiteindelijk met een keukenmes. In totaal bracht de man 33 messteken toe, bijna allemaal in het gezicht van het slachtoffer, die die op wonderbaarlijke wijze overleefde.

Volgens Het Laatste Nieuws zou een brond dicht bij het slachtoffer het volgende verklaard hebben: «Ik doe dit werk al lang, maar zoiets... Het is een wonder dat het 'slechts' bij een moordpoging gebleven is, en er niet daadwerkelijk iemand vermoord is.»

Vier dagen in coma

Uiteindelijk dankt het slachtoffer haar leven aan de oplettendheid van een buurman, die aanklopte nadat hij iets had gehoord. Hij belde ook de politie, die snel ter plaatse was. Daarna lag het slachtoffer vier dagen in coma, en het is een klein wonder dat ze niet blind is geworden. Ze moest vechten voor haar leven.

Sindsdien zit Alain A. in voorlopige hechtenis en verscheen hij op 4 augustus voor de correctionele rechtbank van Brugge. Zijn advocaat, Franky Baert, verklaarde voor de eerste zitting: «Deze feiten vonden plaats in een context van een ruzie, maar hij houdt vol dat hij eerst werd aangevallen. De rest bewaren we voor de rechtbank.»

