Ryanair: Reizigers moeten meer dan 500 euro betalen bij het inchecken: «Dit heeft onze vakantie ernstig verstoord»

Deepa Robin keek samen met haar gezin uit naar een vakantie in de zon op Cyprus. Ze boekten een vlucht met Ryanair vanaf de Britse luchthaven Londen Stansted. Bij Ryanair is het de gewoonte dat ze passagiers vragen om voor vertrek online in te checken. Wie dat niet op tijd doet, moet bijbetalen. Ook Deepa was zich bewust van dat beleid. De avond voordat ze om 5 uur ’s ochtends de vlucht zou nemen naar het zonnige eiland, probeerde ze online in te checken. Elke keer kreeg ze evenwel een foutmelding dat «deze passagier niet kan inchecken» en dat die «zijn documenten aan de balie moet laten zien.» Sommigen van de negen leden van de groep hadden tenslotte niet de Britse nationaliteit of de Europese nationaliteit. Volgens Deepra kon de online check-in daarom niet voltooid worden.