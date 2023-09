Schokkende video toont hoe tieners doelbewust fietser omver rijden en voor dood achterlaten

Andreas Probst, een 64-jarige politieagent die recent met pensioen gegaan was, fietste op 14 augustus in Las Vegas, rond 6 uur ’s ochtends. In de schokkende video, gedeeld door Daily Mail, is te zien hoe een 17-jarige chauffeur met hoge snelheid naar Probst toerijdt. De andere passagier vraagt: «Klaar?» Daarop reageert iemand lachend: «Ja, rijd in zijn gat.» De tiener filmde vervolgens hoe ze de man omver reden. Daarna laten ze Probst bloedend achter op de weg, nadat ze ook hem eerst nog even op beeld zetten. Let op, gevoelige beelden: